2025 Katar GP’si sprint yarışında zafer McLaren pilotu Oscar Piastri’nin oldu. Yarışı George Russell ikinci, Lando Norris ise üçüncü sırada tamamladı.

Sprint yarışına pole pozisyonunda başlayan Piastri güçlü bir startla liderliğini korudu. Mercedes pilotu Russell da ikinci sıradaki yerini bırakmadı.

Altıncı cepten yarışa başlayan Max Verstappen, hızlı bir çıkışla Lando Norris’in arkasına kadar yükselerek dördüncü sırayı aldı. Ferrari’den Charles Leclerc ise startta dört sıra kaybederek geriye düştü.

Yarışın orta bölümünde şampiyona lideri Norris ile Verstappen arasında üçüncülük mücadelesi yaşandı.

Damalı bayrakta Piastri, Russell’ın yaklaşık 3 saniye önünde finişe ulaşarak sprint yarışının galibi oldu. Norris üçüncü, Verstappen dördüncü sırayı aldı.

Ferrari cephesinde ise hayal kırıklığı vardı; Leclerc yarışı 13, Lewis Hamilton ise yarışı 17. sırada tamamladı.