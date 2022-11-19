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İçkiyi yasaklayan Katar Dünya Kupası klibinde dansöz oynattı

Katar'da oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, FIFA taraftarlar için hazırlanan şarkıyı YouTube hesabından yayımladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:58
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Katar içkiyi yasakladı Dünya Kupası klibinde dansöz oynattı

İçkiyi yasaklayan Katar Dünya Kupası klibinde dansöz oynattı
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Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. 20 Kasım'da Katar - Ekvador maçıyla başlayacak olan organizasyon, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

Böylece Katar, Ortadoğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

FIFA TARAFTAR ŞARKISINI PAYLAŞTI
FIFA, pazar günü oynanacak Katar - Ekvador maçıyla birlikte başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı. 'Tukoh Taka' isimli şarkıyı; Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi. Şarkının klibinde ise dansöz ayrıntısı dikkat çekti.

İKİ GÜN KALA ALKOL YASAĞI!
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'na iki gün kala, maçların oynanacağı sekiz stadyumun çevresinde alkollü içki satışı yasaklandı. 

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) Cuma günü yapılan açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ile FIFA arasında yapılan istişareler sonucunda, alkollü içeceklerin satışının FIFA Taraftar Festival alanı, diğer taraftar bölgeleri ve lisanslı mekanlara odaklanması, stadyumların çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılması kararı alınmıştır" denildi.

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