Katarakt için aynaya bakmak yeterli

Katarakt olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz?

Katarakt için aynaya bakmak yeterli

Editör: Erkavim Yıldırım

Katarakt hastalığının tek çaresi ameliyat. Bu nedenle belirtilerini iyi bilmek ve anında göz hekimine gitmek gerekiyor. İşte, o belirtiler...

Katarakt, göz merceğinin retinada keskin bir görüntü oluşmasını önleyecek ölçüde bulanıklaşması ve grileşmesi anlamına geliyor. Göz merceği, göz küresinin içinde, doğrudan irisin arkasında bulunuyor. Görevi, göz bebeğinden akan ışığı göz küresinin arkasındaki retinaya toplamak ve odaklanmayı sağlamak.

Kataraktın tek çaresi ameliyat ve çok baarılı geçiyor. Ameliyat sonra hasta pırıl pırıl görmeye başlıyor. Ancak kataraktın belirtilerini bilmemiz gerekiyor. İşte o belirtiler:

BULUTLU GÖRMEK

Katarakt ilk evrelerinde görmeyi önemli ölçüde etkilemiyor. İlk başta görüş biraz bulanıklaşır. Özellikle düşük ışıkta her şey bulanık görünüyor. Görme bozukluğu genellikle zamanla artıyor. Görüntülerde kasvet oluyor…

GECE GÖRÜŞ BOZUKLUĞU OLUYOR

Katarakt gece görüşünü etkiliyor. O nedenle gece görüş bozukluğunuzun teşhis edilmemiş bir katarakttan kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, direksiyona başına geçmemeniz gerekiyor.

PARLAK IŞIKLARDA GÖZ KAMAŞMASI

Işığa duyarlılık da kataraktın yaygın bir belirtisi. Işığa karşı bu tür hassasiyet kataraktın habercisi.

HALE VE HALKALI GÖRÜŞ


Katarakt gözde ışık sapmasına neden olabiliyor. Sokak lambaları ve farlar tuhaf görülüyor.

RENKLERİ SOLUK GÖRME

Katarakt ilerledikçe, lens sarıya veya kahverengiye dönebilir. Göze gelen tüm ışığın sarı bir tonu vardır. Renkler giderek daha donuk ve soluk hale gelir.

ÇİFT GÖRME

Çift görme katarakt ileri bir durumdayken yaşanıyor. Nesnelerin şekilleri bozuk görünebiliyor.

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