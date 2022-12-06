Eto'o Katar'da Youtuber'a saldırdı

Eto'o, Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 yendiği maçtan sonra stadyum çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektirirken, yanına gelen ve Cezayirli olduğu belirtilen bir YouTuber'in sorusuna çok sinirlendi.

Aynı zamanda Dünya Kupası Elçisi de olan Eto'o, Said Mamouni isimli Cezayirli YouTuber'la önce tartıştı. Sonra da ile yere düşen kamerasını almak için eğilen Mamouni'nin yüzüne tekme attı.

Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler Eto'o'yu olay yerinden uzaklaştırdı.

YouTube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni, kırılan kamerasını ve yüzünün son halini gösterdi.