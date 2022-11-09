Dünya Kupası'na günler kala Katar'da hazırlıklar böyle görüntülendi

32 ülkenin mücadele edeceği organizasyon için Katar'da son hazırlıklar yapılıyor.
2022 Dünya Kupası, 20 Kasım`da ev sahibi Katar`ın açılış maçıyla birlikte başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık`a kadar sürecek.
Organizasyonun başlamasına az bir süre kala Katar`da son hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.
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