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Dünya Kupası'na günler kala Katar'da hazırlıklar böyle görüntülendi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala gözler hazırlıklarda...

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:03
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Katar'da geri sayım başladı. Harıl harıl hazırlıklar sürerken Dünya Kupası'nda hazırlıklar sona gelindi

Dünya Kupası'na günler kala Katar'da hazırlıklar böyle görüntülendi
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32 ülkenin mücadele edeceği organizasyon için Katar'da son hazırlıklar yapılıyor.

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım`da ev sahibi Katar`ın açılış maçıyla birlikte başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık`a kadar sürecek.

Organizasyonun başlamasına az bir süre kala Katar`da son hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.

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