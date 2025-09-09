Katar'da Hamas liderlerine suikast: İsrail saldırıyı üstlendi

Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Katara bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi.

Axios haber ajansının üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, Doha'daki patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in suikast saldırısı olduğunu bildirdi.

İsrail ordu radyosu, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.

MÜZAKERE HEYETİ TOPLANTIDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için ilettiği teklifi tartışırken vurulduğu belirtildi.

İsrail basını, bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktardı.

Olayın ardından Hamas'tan ise şok bir açıklama geldi. Filistinli örgüt, Trump'ın ateşkes teklifinin bir tuzak olduğunu ve müzakere heyetini tek bir binaya toplayıp öldürmek için hazırlanmış bir oyun olduğunu söyledi. Katar merkezli Al Jazeera ise bu iddiayı doğruladı.

Katar ise olay sırasında hava savunma sistemlerinin aktif olmadığını doğruladı. Katarlı yetkililer, İsrail ve Hamas arasında baş müzakereci olarak görev yapıyordu.