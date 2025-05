Katar’da Lopetegui dönemi başladı

Katar Milli Takımı, Luis Garcia'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdi.



Kariyerinde son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Wolverhampton, Sevilla ve Real Madrid'de de görev almıştı.

Ready for a new chapter



Welcome Lopetegui ????‍????????????#AlAnnabi pic.twitter.com/aO7jTl5RnQ