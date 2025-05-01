Katar’da Lopetegui dönemi başladı

Katar Milli Takımı, Luis Garcia'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdi.



Kariyerinde son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Wolverhampton, Sevilla ve Real Madrid'de de görev almıştı.

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Welcome Lopetegui ????‍????????????#AlAnnabi pic.twitter.com/aO7jTl5RnQ — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025



İspanyol teknik direktör, son milli takım deneyimini 2016-2018 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nı çalıştırarak yaptı.