Katar’da Lopetegui dönemi başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Katar’da Lopetegui dönemi başladı

Katar Milli Takımı yeni hocasını açıkladı. Yapılan açıklama ile Luis Garcia’nın yerine Julen Lopetegui’nin getirildiği duyuruldu.

Katar Milli Takımı, Luis Garcia'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdi.

Kariyerinde son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Wolverhampton, Sevilla ve Real Madrid'de de görev almıştı.


İspanyol teknik direktör, son milli takım deneyimini 2016-2018 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nı çalıştırarak yaptı.

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