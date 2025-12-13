Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile Doha Uluslararası Müzik ve Bandolar Festivali'ne katılmak üzere şehre gelen Jandarma Bando Komutanlığı ile Jandarma Mehteran Takımı’nın yürüyüşü büyük beğeni topladı.

Türkiye’den gelen yaklaşık 40 kişilik Jandarma Mehteran Takımı tarihi kıyafetleriyle yürüdü. “Ceddin Deden”, “Mehter Marşı” ve “Genç Osman” gibi eserler seslendirildi.

Kentte yaşayan Türk vatandaşları ve yabancılar mehter takımını cep telefonlarıyla kaydederek alkışlarla onlara eşlik etti.

Yürüyüşün ardından bando gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve vatandaşlar yoğun ilgiyle takip etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.