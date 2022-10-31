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O ülkenin milli takımı ismini değiştiriyor. Tarihte görülmemiş olay

Galler Futbol Federasyonu (FAW), 2022 Dünya Kupası'nın ardından turnuvalarda ülkenin isminin İngilizce olan Wales yerine Galce Cymru yer alması için değişiklik yapmak için kolları sıvadı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:58
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Galler, milli takımın ismini değiştiriyor

O ülkenin milli takımı ismini değiştiriyor. Tarihte görülmemiş olay
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2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Galler, milli takımın isminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan haberde, Galler Futbol Federasyonu'nun ülkenin adının Dünya Kupası'nın ardından turnuvalarda İngilizce yerine Galce yer almasını istediği ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Değişikliğin uygulanmasına karar verilirse Galler, Katar'daki turnuvanın ardından oynayacağı tüm maçlarda "Wales" olarak değil, "Cymru" (Kımri) olarak yer alacak.

Haberde, federasyonun FIFA ile yaptığı yazışmalarda Wales yerine Cymru ismini kullandığı da aktarıldı.

Galler Futbol Federasyonu CEO'su Noel Mooney, "Takım, Cymru olarak adlandırılmalı. Bizler, milli takımımız için bu kelimeyi kullanıyoruz. İnternet sitemizde de bu ifade yer alıyor" dedi.

Dünya Kupası'nda da bu isimi kullanmak istediklerinin altını çizen Mooney, "2023 daha iyi bir seçenek olabilir. Bu konuyu tüm paydaşlarımızla tartışacağız. Değişiklik kararını aceleye getirmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Galler, bir üst tura kalabilmek adına İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İran ile karşılaşacak. Galler, 21 Kasım'daki ilk maçında Birleşik Devletler karşısına çıkacak.

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