Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda sürprizler gündem oldu

Brezilya'da en büyük sürprizlerden biri 39 yaşındaki defans Dani Alves'in kadroya davet edilmesi. 38 yaşındaki Thiago Silva da kadroda ama o pek sürpriz değil.

Kariyerini Meksika'nın Pumas takımında sürdüren Alves, eski performansından uzak olsa da takım için tecrübesi ve bağlılığıyla etkili bir isim.

Bu, Alves'in üçüncü dünya kupası olacak. Alves kadronun açıklanmasının ardından "Bugün zafer günü. 4 yıl önce gözyaşlarım üzüntüdendi bugün ise mutluluktan" dedi. Alves, Pumas ile en son Eylül ayında maça çıktı, sakatlık problemi var.

Brezilya Milli Takımı'nda Premier Lig'den 12 futbolcu var. Onlardan biri de 9 kişilik geniş forvet hattının bir üyesi Arsenal'den Gabriel Martinelli. Yeni nesil forvetler Martinelli, Vinicius Jr, Rodrygo, Raphinha, Gabriel ve Pedro'nun varlığından dolayı 31 yaşındaki Liverpoollu Firmino ise kadroya giremedi.

Kadroda olmayan bir diğer isim de Aston Villa'dan Phillippe Coutinho. Coutinho bu hafta sakatlanmıştı.

Brezilya'da takım 14 Kasım'da Juventus'un Torino'daki tesislerinde toparlanacak. 19 Kasım'da da Katar'a gidecekler. İlk maç 24'ünde Sırbistan ile.

İşte Brezilya Kadrosu:

Kaleci:: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Savunma: Bremer, Alex Sandro (both Juventus), Eder Militao (Real Madrid) Marquinhos (Paris St Germain), Thiago Silva (Chelsea), Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla)

Orta saha Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro, Fred (both Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Lucas Paqueta (West Ham United)

Forvet:: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (both Arsenal), Neymar Jr (Paris St Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo, Vinicius Jr (both Real Madrid)