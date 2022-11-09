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Dünya Kupası kadrosu açıkladı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Katar biletini aldı

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida da var.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:42
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Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala organizasyonun son finalisti Hırvatistan 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Vida listede

Dünya Kupası kadrosu açıkladı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Katar biletini aldı
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Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala organizasyonun son finalisti Hırvatistan 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.

Kalecileri:
Dominik Livaković
Ivica Ivušić
Ivo Grbić

Defans:
Domagoj Vida
Dejan Lovren
Borna Barišić
Josip Juranović
Joško Gvardiol
Borna Sosa
Josip Stanišić
Martin Erlić
Josip Šutalo

Orta saha:
Luka Modrić
Mateo Kovačić
Marcelo Brozović
Mario Pašalić
Nikola Vlašić
Lovro Majer
Kristijan Jakić
Luka Sučić

Forvet:
Ivan Perišić
Andrej Kramarić
Bruno Petković
Mislav Oršić
Ante Budimir
Marko Livaja

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