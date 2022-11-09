Dünya Kupası kadrosu açıkladı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Katar biletini aldı

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala organizasyonun son finalisti Hırvatistan 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.
Kalecileri:
Dominik Livaković
Ivica Ivušić
Ivo Grbić
Defans:
Domagoj Vida
Dejan Lovren
Borna Barišić
Josip Juranović
Joško Gvardiol
Borna Sosa
Josip Stanišić
Martin Erlić
Josip Šutalo
Orta saha:
Luka Modrić
Mateo Kovačić
Marcelo Brozović
Mario Pašalić
Nikola Vlašić
Lovro Majer
Kristijan Jakić
Luka Sučić
Forvet:
Ivan Perišić
Andrej Kramarić
Bruno Petković
Mislav Oršić
Ante Budimir
Marko Livaja
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