﻿2022 Dünya Kupası'nda gruplar ve maç fikstürü

Dünya futbolunun kalbi Katar'da atacak.
2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Grup maçları 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak.
Grup maçlarının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.
Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:
A GRUBU
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B GRUBU
İngiltere
İran
ABD
Galler
C GRUBU
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D GRUBU
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus
E GRUBU
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya
F GRUBU
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G GRUBU
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H GRUBU
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore
Dünya Kupası'nda grup maçları fikstürü de şu şekilde
20 Kasım Pazar
19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)
21 Kasım Pazartesi
16.00: İngiltere - İran (B Grubu)
19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)
22.00: ABD - Galler (B Grubu)
22 Kasım Salı
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)
16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)
22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
23 Kasım Çarşamba
13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)
16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)
19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)
22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)
24 Kasım Perşembe
13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)
16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)
19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)
22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)
25 Kasım Cuma
13.00: Galler - İran (B Grubu)
16.00: Katar - Senegal (A Grubu)
19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)
22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)
26 Kasım Cumartesi
13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)
16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)
19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)
22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)
27 Kasım Pazar
13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)
16.00: Belçika - Fas (F Grubu)
19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)
22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)
28 Kasım Pazartesi
13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)
16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)
19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)
22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)
29 Kasım Salı
18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)
18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)
22.00: İran - ABD (B Grubu)
22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)
30 Kasım Çarşamba
18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)
18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)
22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)
22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)
1 Aralık Perşembe
18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)
18.00: Kanada - Fas (F Grubu)
22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)
22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)
2 Aralık Cuma
18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)
18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)
22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)
22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)
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