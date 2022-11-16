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2022 Dünya Kupası'nda gruplar ve maç fikstürü

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Maçlar 20 Kasım Pazar günü başlıyor. 2022 Dünya Kupası'nda gruplar ve maç fikstürü 

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 04:03
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Katar'daki dünya kupasının grupları ve maç fikstürü

2022 Dünya Kupası'nda gruplar ve maç fikstürü
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Dünya futbolunun kalbi Katar'da atacak.

2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Grup maçları 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Grup maçlarının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A GRUBU
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda

B GRUBU
İngiltere
İran
ABD
Galler

C GRUBU
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya

D GRUBU
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus

E GRUBU
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya

F GRUBU
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan

G GRUBU
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun

H GRUBU
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore

Dünya Kupası'nda grup maçları fikstürü de şu şekilde

20 Kasım Pazar

19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 Kasım Pazartesi

16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

22.00: ABD - Galler (B Grubu)

22 Kasım Salı

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

23 Kasım Çarşamba

13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

24 Kasım Perşembe

13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

25 Kasım Cuma

13.00: Galler - İran (B Grubu)

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

26 Kasım Cumartesi

13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

27 Kasım Pazar

13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

28 Kasım Pazartesi

13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

29 Kasım Salı

18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

22.00: İran - ABD (B Grubu)

22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

30 Kasım Çarşamba

18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

1 Aralık Perşembe

18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

2 Aralık Cuma

18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

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