Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı

2021'de dünyanın en çok satan ikinci bira markası olan Budweiser, Katar'a gönderdiği 75 milyon euroluk birayı şampiyon olan takıma vereceğini açıkladı.



Doha'nın her yerine satış noktaları açan firma, Katar'ın getirdiği bira yasağı nedeniyle depolar dolusu birayı Dünya Kupası'nı kazanan takıma armağan edeceğini twitter paylaşımıyla duyurdu.