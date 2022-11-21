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  • Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı

Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı

Katar'daki bira yasağı dünya genelinde büyük tepki toplamıştı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 20:34
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Katar'daki yasak nedeniyle satamadığı biraları şampiyon takıma verecek

Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
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2021'de dünyanın en çok satan ikinci bira markası olan Budweiser, Katar'a gönderdiği 75 milyon euroluk birayı  şampiyon olan takıma vereceğini açıkladı.


Doha'nın her yerine  satış noktaları açan firma, Katar'ın getirdiği bira yasağı nedeniyle depolar dolusu birayı Dünya Kupası'nı kazanan takıma armağan edeceğini twitter paylaşımıyla duyurdu.

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