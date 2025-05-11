Katar'dan Trump'a dudak uçuklatan hediye! Tarihin en pahalısı...

ABD başkanı Trump'a Katar kraliyet ailesi tarafından verilen süper lüks bir Boeing 747-8 jumbo jet dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

TARİHİN EN PAHALI HEDİYESİ

Uzmanlar söz konusu hediye yabancı bir hükümet tarafından ABD'ye verilmiş en değerli hediye olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmasına kısa bir süre kalana kadar yeni 'Air Force One' (başkanlık uçağı) olarak kullanacağı söylenen bu hediyenin ardından uçağın mülkiyeti Trump başkanlık kütüphanesi vakfına devredileceği bildirildi.

Trump yönetimi, yabancı bir hükümet tarafından ABD'ye verilmiş en değerli hediye olduğu söylenen süper lüks bir Boeing 747-8 jumbo jetini Katar kraliyet ailesinden kabul etmeye hazırlanıyor.

ABC News'in haberine göre bugüne kadar yabancı bir hükümet tarafından ABD'ye verilmiş en değerli hediye olabilecek bu hediyeyle Trump yönetimi, Katar kraliyet ailesinden süper lüks bir Boeing 747-8 jumbo jeti kabul etmeye hazırlanıyor.

HEDİYE TRUMP'IN KATAR ZİYARETİNDE AÇIKLANACAK

Başkan Donald Trump'ın görevden ayrılmasına kısa bir süre kalana kadar yeni 'Air Force One' (başkanlık uçağı) olarak kullanacağı söylenen bu hediyenin ardından uçağın mülkiyeti Trump başkanlık kütüphanesi vakfına devredilecek.

Söz konusu hediyenin önümüzdeki hafta Trump'ın ikinci döneminin ilk yurtdışı gezisi için Katar'a yapacağı ziyaret sırasında açıklanması bekleniyor.

TRUMP ŞUBAT'TA UÇAĞI GEZMİŞTİ

“Uçan saray” olarak adlandırılan uçak Şubat ayında West Palm Beach Uluslararası Havaalanında park halindeyken Trump tarafından gezilmişti.

Bu son derece alışılmadık ve benzeri görülmemiş durumun, Trump yönetiminin ve nihayetinde Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı'nın yabancı bir güçten böylesine değerli bir hediyeyi kabul etmesinin yasal olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açacağı kesin.

HEDİYE HUKUKEN UYGUN MU?

ABC News'e konuşan kaynaklar, bu soruları öngörerek, Beyaz Saray danışmanlık ofisi ve Adalet Bakanlığı avukatlarının Savunma Bakanı Pete Hegseth için, Savunma Bakanlığı'nın uçağı hediye olarak kabul etmesinin ve daha sonra Trump kütüphanesine teslim etmesinin hukuki olduğu ve bunun herhangi bir ABD hükümet yetkilisinin “herhangi bir Kral, Prens ya da yabancı Devletten” hediye kabul etmesinin rüşvete ilişkin yasaları ya da Anayasa'nın yasağını (emoluments clause) ihlal etmediği sonucuna varan bir analiz hazırladıklarını söyledi.

Uçak, ilk aşamada ABD Hava Kuvvetleri’ne devredilecek ve burada başkanın taşınması için gereken askeri standartlara uygun hale getirilecek.

Havacılık uzmanlarına göre uçağın şu anki tahmini değeri yaklaşık 400 milyon dolar. bu, Hava Kuvvetleri’nin ekleyeceği iletişim ve güvenlik sistemleri hariç.

MODERNİZASYON VE İHALE

Wall Street Journal’ın da daha önce belirttiği gibi, L3Harris adlı havacılık şirketi, uçağı başkanlık uçağı standartlarına getirmek üzere görevlendirildi.