Katar'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Kaynak: AA
Katar'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, yaklaşık 13 yılın ardından yeniden açıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden açılan Büyükelçilik binasında, Katar bayrağı göndere çekildi.

Bölge halkından Kalid el Kalid, elçiliğin çalışmalara başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kalid, Katar'ın devrime en çok destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah diğer ülkeler de elçilikleri açarlar." dedi.

Suriye'nin uluslararası camiadan yardım alması gerektiğini kaydeden Kalid, "Arap ülkelerinin yanımızda olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başka bir vatandaş Nur Gays da Katar'ın devrimlerine desteğini unutmadıklarını belirterek, elçiliğin yeniden açılmasının Suriye'nin güvenli bir yer haline gelmesini destekleyici bir süreç olacağını, dışarıya göç edenlerin döneceğini söyledi.

Gays, Suriye'nin yeniden imarına destekçi olacak büyükelçiliğin açılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Katar, Temmuz 2011'de, Beşar Esad rejimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak yapılmıştı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Esad rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

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