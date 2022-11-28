Katarlılar Mesut Özil posterleriyle Almanya'yı protesto etti

SEDAT KAYA/ Yeniçağ
Katar'daki futbol taraftarları, Alman takımının “One Love” kolluklarının yasaklanmasına yönelik Dünya Kupası protestosuna, Almanya'da ırkçı tacizin hedefi haline gelen Almanya'nın eski takım oyuncusu Mesut Özil'in resimlerini tutarak karşılık verdi .
Dünkü İspanya-Almanya maçındaki taraftar grubu, Özil'in elle çizilmiş resimleri ve Almanya için çalışırken çekilmiş fotoğraflarını tutarak ağızlarını kapattılar.
Mesut Özil Alman Milli Takımında oynarken, ırkçı ayrımcılığa uğramış ve " İçimde bu ırkçılık ve saygısızlık duygusu varken, son olaylar nedeniyle artık uluslararası düzeyde Almanya için oynamayacağım " demişti
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