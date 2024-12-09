Kate Cassidy'nin paylaşımı yürekleri dağladı

Liam Payne’in kız arkadaşı Kate Cassidy, ünlü şarkıcının ölümünden sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Cassidy, 8 Aralık’ta yayınladığı TikTok videosunda, birlikte geçirdikleri keyifli anları paylaşarak Payne’e olan sevgisini vurguladı. Mazzy Star’ın “Fade Into You” şarkısı eşliğinde hazırlanan video, çiftin evde eğlendiği, dans ettiği, köpekleriyle vakit geçirdiği, Disneyland gezisinden anılar ve karda kızak yaptığı karelerden oluşuyor.

Videonun sonunda Payne’in Cassidy’yi resmettiği ve birbirlerini öpüp sarıldıkları anlar yer aldı. Cassidy, bu dokunaklı paylaşımını “Seni seviyorum” sözleriyle tamamladı.

SEVENLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Liam Payne, 16 Ekim’de Arjantin’de bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. 31 yaşındaki şarkıcının vefatından sonra otopsi raporunda, vücudunda alkol, kokain ve bir antidepresan madde tespit edildiği açıklanmıştı.

Cassidy, Payne’in ölümünden iki gün sonra Instagram hikâyesinde yaptığı bir açıklamada, “Son günler gerçek dışı geliyor. Bu süreçte bana anlayış göstermenizi diliyorum,” ifadelerini kullandı. Liam Payne’in cenaze töreni 20 Kasım’da İngiltere’de gerçekleşti. Törene One Direction üyeleri Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Niall Horan’ın yanı sıra Payne’in eski sevgilisi Cheryl, oğlu Bear ve Simon Cowell da katıldı.

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Arjantin yetkilileri, Payne’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üç kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, “ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” ve “uyuşturucu temini” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Liam Payne, 2010 yılında The X Factor yarışmasıyla ünlenmiş ve dünya çapında milyonlarca hayran edinmişti. Sevenleri, trajik kaybının ardından şarkıcının anısını yaşatmaya devam ediyor.

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