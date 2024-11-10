Kate Middleton, kanser tedavisinden sonra ilk kez halkla buluştu

Prens William'ın eşi Kate Middleton, kanser tedavisini tamamladıktan sonra ilk kez büyük bir törende yer aldı. 42 yaşındaki Prensese, Prens William ve kayınpederi Kral Charles III, Londra'daki Cenotaph Savaş Anıtı'nda askeri hizmet sırasında hayatını kaybedenlere saygı gösterdi. Kate, töreni izlerken Sophie, Edinburgh Düşesi ile birlikte Cenotaph’ın balkonunda yer aldı. Bu sırada, Kral Charles ve Prens William, anıtın önüne çelenk bıraktılar. Saat 11:00'de ise ulusal iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kate, Catherine Walker & Co. imzalı siyah bir palto elbise giyerek şıklığıyla göz kamaştırdı. Boynundaki kadife fiyonk detaylı elbisesini, hatırlatma simgesi olan üç haç broşu ve Kraliçe'nin Dragoon Guard’ları nişanı ile tamamladı. Öte yandan, Kral Charles’ın eşi Kraliçe Camilla, göğüs enfeksiyonu nedeniyle törene katılamadı, ancak onu temsilen çelengi, yardımcısı Major Ollie Plunket bıraktı.

Kate, Cumartesi günü Royal Albert Hall'daki Hatırlama Festivali'ne de katıldı. Bu, kanser tedavisini tamamladıktan sonra katıldığı ilk büyük etkinlikti. Prenses, Mart ayında kanser teşhisi almış ve altı ay boyunca tedavi sürecini gizli tutmuştu. Haziran ayında Trooping the Colour ve Temmuz’da Wimbledon’a katılmasına rağmen, işine tam olarak dönmemişti. Ancak, Kraliyet yazarı Robert Jobson, Kate’in “çok iyi” olduğunu ve yavaşça işlerine geri döndüğünü belirtti. Middleton, katıldığı etkinliklerde daha az, ancak etkili bir şekilde yer almayı planladığını ifade etti.

Prens William, yakın zamanda Cape Town'a yaptığı bir ziyarette, geçen yılın aileleri için "korkunç" geçtiğini ve "hayatımın en zor yılı" olduğunu dile getirdi. Kate’in kanser yolculuğunda ailesinin, özellikle de kocasının büyük bir destek sağladığı biliniyor. William, “Kate ve babamın yaptıklarıyla gurur duyuyorum, ama kişisel bir aile olarak bu yıl bizim için çok zordu,” dedi.