Kate Middleton'dan moda diplomasisi: Törende kullandığı marka gündem oldu

Galler Prensesi Kate Middleton, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un İngiltere ziyareti kapsamında, Londra’daki RAF Northolt Hava Üssü’nde gerçekleştirilen törene dikkat çekici bir tercihle katıldı. Galler Prensesi, Christian Dior’un 2024 koleksiyonundan Maria Grazia Chiuri imzalı soluk pembe “30 Montaigne Rose Des Vents” ceketini giyerek markayla ilk kez halk önünde boy gösterdi.

Diplomasi ile kraliyet bir araya geldi: Kral Charles'ten Macron'a törenli karşılama

Kate Middleton, zarif kombinini Jess Collett imzalı bir şapka, Prenses Diana’ya ait küpeler ve Kraliçe II. Elizabeth’in inci kolyesiyle tamamladı. Bu şık tercih, sadece estetik değil, aynı zamanda sembolik bir anlam da taşıyordu. Moda tarihine gönderme yapan bu seçim, Prenses Diana ve Prenses Margaret gibi kraliyet mensuplarının geçmişte Dior ile kurduğu bağları da hatırlattı.

Daha önce Lady Dior çantasıyla tanınan Diana ve Dior giyen Meghan Markle ile Kraliçe Camilla'nın izinden giden Kate, bu tercihiyle hem diplomatik hem tarihsel bir mesaj verdi. İngiliz kraliyet ailesinin Fransız haute couture’e olan yakınlığı, böylece bir kez daha sembollerle perçinlenmiş oldu.