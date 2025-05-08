Kate Middleton'un taktığı broş gündem oldu: Peki ne anlama geliyor?

Prenses Kate Middleton, 5 Mayıs’ta Buckingham Sarayı’nın balkonundan, eşi Prens William ve üç çocuğuyla birlikte Zafer Günü törenlerine katıldı. Törende dikkat çeken unsur ise, Middleton’ın sol yakasında taşıdığı değerli bir broştu. Yaklaşık 5 bin dolar değerindeki bu broş, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin sembolünü, defne yaprakları ve Kraliçe Elizabeth’in tacıyla birlikte taşıyor.

Stilinde her zaman mesaj barındıran Middleton, bu aksesuarla yalnızca İngiliz askerlerine değil, aynı zamanda dedesi Ronald Goldsmith’e de saygı sundu. Goldsmith, II. Dünya Savaşı’nda savaş uçağı pilotu olarak görev almış ve 2003 yılında hayatını kaybetmişti.

Kate’in bordo rengi Emilia Wickstead imzalı kabanı, Sean Barrett tasarımı şapkası ve Ralph Lauren ayakkabıları da klasik şıklığın örneğiydi. O gün, Prens William da askeri üniformasıyla yer aldı; çocuklarıyla etkinliği paylaşarak onlara tarihsel bir bilinci aktarmaya çalıştı.

Uzmanlara göre, Prenses Kate’in seçimi “sessiz ama güçlü bir gelenek dili” kullanarak, dedesinin savaş zamanındaki cesaretini anımsatıyor.