Kate Winslet baka kaldı: Yıllar sonra gelen sürpriz karşılaşma

Ünlü oyuncu Kate Winslet, yeni filmi “Lee”nin tanıtımı için katıldığı The Graham Norton Show'da izleyenlere bu şaşırtıcı anı paylaştı. İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşamış moda modeli ve savaş fotoğrafçısı Lee Miller’ı canlandırdığı bu filmde, aynı zamanda yapımcı koltuğunda da yer alan Winslet, projeye başından sonuna kadar dahil olmuş.

Film müziğinin kaydedildiği Londra’daki oturum sırasında, 120 kişilik bir orkestrayı izlerken tanıdık bir yüz gördüğünü anlatan Winslet, bu kişinin kim olduğunu başta çıkaramadı. Orkestradaki diğer müzisyenler, gizemli kemancıya dikkat çekerek “O, o!” diye fısıldamaya başladığında Winslet’in merakı iyice arttı. Sonunda, çekimlerin sonunda bu kişiyle tanışmaya karar verdi.

O an, büyük bir heyecan yaşandı: Meğer bu gizemli kemancı, 1997 yapımı “Titanic” filminde, batmakta olan gemide keman çalan müzisyenlerden biriydi! Winslet, bu eski dostunu tekrar görmenin kendisini ne kadar mutlu ettiğini belirtti. “O kişi, oydu!” diyen Winslet, bu karşılaşmayı “harika” olarak tanımladı.

Bu deneyim, Winslet’e sektör içinde kendisine destek olan birçok kişinin varlığını yeniden hatırlattı. Film boyunca, geçmişte birlikte çalıştığı birçok tanıdık sima ona destek olmak için projeye katkıda bulunmuştu. Winslet, “Bu inanılmaz bir histi,” diyerek bu özel anlardan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Winslet’in yapımcılığını üstlendiği “Lee” filmi, Eylül sonunda sinemalarda vizyona girdi ve AppleTV+ ile Amazon Prime üzerinden kiralanabilir veya satın alınabilir durumda.