Katie Boulter, WTA 500'de çeyrek finale ulaştı

28 yaşındaki oyuncu, elemelerde elenen ancak ana tabloda şanslı kaybeden olarak yer alan 271. sıradaki Okamura'yı 6-1 6-2'lik setlerle mağlup etti.

Kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren Boulter, dünya sıralamasında 33. sıraya yerleşirken, ikili arasındaki fark da ortaya çıktı.

Sahanın arkasında daha fazla güce sahip olan ve hünerli eller gösteren Boulter'ın daha istikrarlı oyunu Okamura için fazlaydı.

Boulter, iki WTA şampiyonluğu kazandığı ve Haziran ayında Eastbourne'dan bu yana ilk kez çeyrek finale çıktığı sezonu başarıyla tamamlamak istiyor.

Okamura karşısında alınan galibiyet, Kanada joker oyuncusu Bianca Andreescu ile heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen WTA 500 turnuvasının seri başı Boulter, Çinli Zheng Qinwen, Rus Daria Kasatkina, Diana Shnaider ve Kanadalı Leylah Fernandez'in ardından dokuzuncu sırada yer aldı.