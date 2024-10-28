Katil: Mehmet Seçkin, Ölen: Mehmet Seçkin, Yaralanan: Mehmet Seçkin

Düzenleme: Kaynak: İHA
Katil: Mehmet Seçkin, Ölen: Mehmet Seçkin, Yaralanan: Mehmet Seçkin

Gaziantep’te bir şahıs, anlaşmazlık yaşadığı yeğenlerine tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan yeğenlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise yaralandı. Öldürenin, ölenin ve yaralananın ad ve soyadlarının Mehmet Seçkin olması dikkat çekti.

Şehitkamil ilçesi kırsal Atabek Mahallesi’nde Mehmet Seçkin ile yeğenleri Mehmet Seçkin (30) ve Mehmet Seçkin (35) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan husumet tartışmaya döndü.

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Amca Mehmet Seçkin ile yeğenlerinin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında amca yeğenlerine tabanca ile ateş etti. Olay sonrası kurşunların isabet ettiği yeğenler yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı yeğenlerden 35 yaşındaki Mehmet Seçkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yaralı diğer yeğenin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı amcayı yakalama ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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