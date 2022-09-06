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Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü

Los Angeles'ta bir gazetecinin üretmiş olduğu komplo teorisi yeniden sosyal medyada en çok paylaşılanlardan biri olmaya başladı. Vidoda yapay zeka robotlarının laboratuvar çalışanlarına yönelik bir saldırıda bulunduğu ve 29 kişinin öldüğü olayın örtbas edildiği söylendi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 15:51
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 16:32
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Katil robotların komplo teorisi yeniden gündem oldu

Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
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Bir gazetecinin, laboratuvar temelli bir katliam planı hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen bir “muhbir” ile yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Ölümcül yapay zekaya (AI) sahip robotların yükselişi ve isyan etmeleri hakkında gerçek olmayan bir hikayenin anlatıldığı bu konuşmanın hiçbir temele dayanmadığı aktarıldı.

Indy100, haberin Los Angeles'taki Bilinçli Yaşam Fuarı'nda bahsi geçen hikayeyi anlatan gazeteci ve komplo teorisyeni Linda Moulton Howe'dan geldiğini belirtti. 

Videonun Şubat 2017'de kaydedildiği için aslında yeni olmadığı ve o dönemde de bir süre için interneti meşgul ettiği aktarıldı. 

Komplo teorisinde, yapay zeka robotlarının laboratuvar çalışanlarına yönelik bir saldırıda bulunduğunu ve 29 kişinin öldüğü olayın örtbas edildiğini söylendi. İddialara göre, robotlardan biri, sökülmüş olmasına rağmen bir uyduya bağlandıktan ve kendisini “eskisinden daha güçlü” hale getirmeyi öğrendikten sonra kendi kendine montaj yapabildi.

Howe, muhbirin burada "Bu ciddi bir olay. Ama bunu haberlerde asla duymayacaksın" dediğini söyledi.

 

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