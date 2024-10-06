Katil Semih Çelik’in gizemli odasındaki özel eşyalarının şifreleri

Katil Semih Çelik’in söz konusu eşyalarını ve odada belirlenen sembolleri tek tek analiz eden Erkan Trükten tespitlerini şöyle sıraladı:

Katil Semih Çelik Hristiyan değil Satanist! İsa heykeli denilen heykel Hz. İsa değil. Haç ve çarmıh şeklinde kara kanatlı ve kara taçlı Lucifer. Arkadaki ışık Nur-u ziya ve karanlıktan doğan.

Satanizmde en önemli noktalardan biri başta Hristiyanlık olmak üzere tüm sembollerin TERSİNE ÇEVRİMİ ve KİRLETİLMESİDİR. Burada görülen Meryem Ana kucağındaki İsa figürünün taklidi Satan ve çocuğudur. Resme dikkatli bakınca ikisinin de kafatasından ibaret oldukları aşikar.

SATANİST Semih Çelik kurukafanın satanizmdeki önemini bildiği için kalemliğini de özenle seçmiş. Zaten yaptığı çizim de parçalanmış insan vücudundan oluşturulmuş keçi başlı Lucifer'dir.

Semih Çelik onca ikona arasından yüzleri deforme ve TEKGÖZLERİ açıkta olan korkutucu bir ikonayı evine asmayı tercih etmiştir. Bu İstanbul Patrikhanesi'nde temsil edilen ikonadır! Çünkü bu sadece bir kurukafa ve deforme görüntüsü sunuyordu! Bunu nasıl bulduğu ise muamma!

Kafamı kurcalayan şey bu çocuğun İstanbul Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ndeki Panagia Feneromeni'nin bir kopyasına ulaşmış olması. 44 yaşındayım hayatımda ilk defa bu ikonayı görüyorum. 19 yaşındaki bu çocuk, bunu görmekle kalmıyor, şekilsizliğini ve yüzünün silikliğini, korkunçluğunu beğeniyor ve bir şekilde bunu temin ediyor? Nasıl? Nereden? Kimlerle irtibat kurarak?

Detaylı bir (satanist) Lucifer Mührü çizimi görüyoruz.

TekGöz masonluk ve satanizmde de önemlidir. Hristiyanlıkta da kullanılmış olsa da aslında daha çok masonluk ve illuminati ile ilişkili bilinir. Ama aynı zamanda satanizmde de merkezidir.

Burada anahtar siyah zemin üzerinde belirgin. Zaten bu siyah kitaplık özellikle tercih edilmiş gibi. "Anahtar açılan kapıları sembolize eder. Anahtarlar, anahtar sahibinden başkasına kapalı olan kapıları açabilmekle ilgili." Bu çocuk anahtarı özellikle bıçağın yanında tutuyor. Bıçağın kazası da siyah. Özellikle öyle çünkü satanizm siyah rengi benimser.

Kütüphanesinde en dikkat çekici kitap: KUKLA. "Söyle bana sen şeytansan eğer ben neyim?" Kitabın vurucu cümlesi bu. Ama durun! Kitabın konusuna geliyoruz: "Altı kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. Basının “Kukla” adını verdiği bu ceset yüzünden tüm ülke ayağa kalkar ve kısa bir süre sonra başka bir sarsıcı haber gelir: Katil, altı kişinin daha isminin bulunduğu bir liste hazırlamış, onları hangi tarihte öldüreceğini de listeye eklemiştir. Dahası, vakayı inceleyen Dedektif William Fawkes’un adı da listede son sıradadır."

Yine kütüphanesinde Dante'nin İlahi Komedya'sının Cehennem'i var. 19 yaşındaki bu çocuk özellikle bu kitapla ilgilenmiş.