Katil Semih Çelik’in iş arkadaşı konuştu: ‘Kasabın arka tarafında…’

Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’i (19) vahşice katledip intihar eden Semih Çelik’in (19) kasap olarak çalıştığı firmadaki iş arkadaşı katil hakkında yeni bilgileri paylaştı.

Katil Semih Çelik, Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil Çelik’in iş arkadaşı Milliyet’e konuştu.

İŞ ARKADAŞI: KASABIN ARKA TARAFINDA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞIYORDU

İsmini vermek istemeyen eski çalışma arkadaşı, Çelik’in iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştığını söylerken, “Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim” ifadelerini kullandı.

Katil Semih Çelik’in telefon ve bilgisayarından neler çıktı

NE OLMUŞTU?

Cuma günü İstanbul'da yaşanan kan donduran cinayet gündemde konuşulmaya devam ediyor. Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra katil Semih Çelik, Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu tespit edildi. Polis “incel” gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri incelemeye almıştı.

İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişiler olarak biliniyor