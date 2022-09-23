23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı: Katil yakalandı

16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı: Katil yakalandı

Kırşehir'de 16 yıl önce öldürülerek toprağa gömülen engelli Celal Fırat'ın katil zanlısı jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:27
Takip Et

Katil yakalandı: Kırşehir'deki 16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı

16 yıllık cinayette sır perdesi aralandı: Katil yakalandı
+
Aa
-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2006 yılında Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kaybolan ve 2008 yılında Çiçekdağı ilçesi Harmanpınar köyü kırsalında cesedi bulunan Fırat'ın katil zanlısının yakalanması için özel ekiple yeniden çalışma başlattı.

Soruşturmayı genişleten ve çok sayıda kişinin ifadesini alan ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda olayın failinin A.A. (51) olduğunu tespit etti.

Ankara'da yaşadığı belirlenen A.A, bu ildeki ekiplerle ortak çalışma sonucu gözaltına alındı.

Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından Yozgat'ın Yerköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zanlının tutuklanmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan maktulün ağabeyi Ahmet Fırat, Almanya'dan yurda dönen engelli kardeşinin 16 yıl önce evinden ekmek almak için çıktıktan sonra bir daha dönemediğini söyledi.

Her yerde aramalarına rağmen kardeşini bulamadıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Ne yaptıysak bulamadık. Resmi makamlara kayıp ve şikayet dilekçelerimizi ilettik. Türk adaletinden ümidimizi hiç kesmedik, hep güvendik. Bugün de kahraman jandarmamızın verdiği mücadele sonucu fail bulunmuş oldu. Ölen geri gelmese de en azından 16 yıl sonra katilin yakalanması hepimizin bir nebze olsa acısını hafifletti. Dilerim Allah’tan layık olduğu cezayı bulur."

- Olayın geçmişi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, 2008 yılında Harmanpınar köyü kırsalında köpeklerin yönlendirmesiyle çoban, iskelet haline gelmiş toprağa gömülü vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu. Jandarma nezaretinde çıkarılan ceset Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Bacağındaki engelden yola çıkılarak yapılan çalışmalar ve alınan DNA örneklerinin incelenmesiyle cesedin, 2006 yılında Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden kaybolan Celal Fırat'a ait olduğu belirlenmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
3
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
4
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
5
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
6
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
7
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi personel alacak
﻿Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi personel alacak
﻿Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
﻿Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
﻿Esenyurt'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 90,32 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 90,32 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 90,32 dolar
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu
﻿Kılıçdaroğlu canlı yayında konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.