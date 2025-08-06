Katil zanlısı çöp konteynerinde yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Katil zanlısı çöp konteynerinde yakalandı!

Bursa'da 2013'te işlenen kasten cinayet olayının firari zanlısı, saklandığı konteynerde kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılından bu yana aranan 32 yaşındaki M.D.'nin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, zanlının Balat Mahallesi'nde bir tır parkındaki konteynerde saklandığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, nefes kesen bir operasyonla zanlıyı bulunduğu yerde gözaltına aldı.

Filmleri aratmayan operasyonla yakalanan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Zanlının geçmişte işlediği suçlarla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Katil zanlısı çöp konteynerinde yakalandı!

Katil zanlısı çöp konteynerinde yakalandı!

Katil zanlısı çöp konteynerinde yakalandı!

Son Haberler
1955'te kurulan ünlü restoran zinciri iflas etti! 1.600'den fazla şubesi vardı
1955'te kurulan ünlü restoran zinciri iflas etti! 1.600'den fazla şubesi vardı
Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok
Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu! Yıldız isim yok
Öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı!
Öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı!
Gizemli olayda tüyler ürperten detay! Kayıp adamın cesedine 28 yıl sonra ulaşıldı
Gizemli olayda tüyler ürperten detay! Kayıp adamın cesedine 28 yıl sonra ulaşıldı
The Walking Dead‘ın yıldızıydı! Ünlü oyuncu 33 yaşında hayatını kaybetti
The Walking Dead‘ın yıldızıydı! Ünlü oyuncu 33 yaşında hayatını kaybetti