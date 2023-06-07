Katil zanlısına dron destekli baskın

İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevinden çıkar çıkmaz husumetlisini tabancayla vurup öldüren ve bir süredir firari olan zanlı, polis ekiplerinin dron destekli operasyonuyla yakalandı. Zanlı tutuklandı.

Katil zanlısına dron destekli baskın

İHA'nın haberine göre, olay 3 Haziran Cumartesi günü Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ticareti suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan R.K. (25), borç meselesi yüzünden husumetli olduğu Aziz Çetindalan'a (39) tabancayla ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Boynundan vurulan Çetindalan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Çetindalan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedildi.

Yapılan saha araştırmaları, alınan istihbari bilgiler ışığında cinayet zanlısının bir köy evinde saklandığı anlaşıldı. Bunun üzerine Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve dron destekli operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, cinayet zanlısı R.K, birlikte kaçmış olduğu N.G ve şahıslara yardım ettiği anlaşılan Y.B isimli şahıslar saklanmış oldukları köy evinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan silah ise ormanlık alan içerisinde bulundu.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı R.K. ve zanlıya yardım eden N.G. ile Y.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.G. ve Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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