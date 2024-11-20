Katılım bankalarından 9 ayda 96,2 milyar liralık sukuk ihracı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, katılım bankaları yılın 9 ayında 96,2 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Bu ihraçların ortalama vadesi 169 gün olurken, tüm ihraçların yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirildiği görüldü.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 93,9’u nitelikli yatırımcıya satış yoluyla yapıldı. Halka arz yoluyla yapılan satışların oranı yüzde 5,9, tahsisli satışların oranı ise yüzde 0,1 oldu.

9 aylık dönemde en fazla sukuk ihracı 26,2 milyar lira ile Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirildi. Emlak Katılım Bankası 21 milyar lira, Ziraat Katılım Bankası 18,7 milyar lira, Albaraka Türk 13,9 milyar lira, Vakıf Katılım 11 milyar lira ve Türkiye Finans 5,5 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

11 YILDA 487,3 MİLYAR LİRALIK SUKUK İHRACI

2013-2024 yıllarında toplamda 487,3 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleşirken, bu ihraçların ortalama vadesi 141 gün oldu.

Sukuk yapısına göre ihraç hacimlerine bakıldığında, 407,5 milyar lirası yönetim sözleşmesine dayalı olarak belirlenirken, 78,1 milyar lirası hibrit yapıya, 1,2 milyar lirası sahipliğe dayalı ve 431,6 milyon lirası alım satıma dayalı şekilde ihraç edildi.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 83,2'si nitelikli yatırımcıya satış şeklinde gerçekleştirilirken, yüzde 8,8'i halka arz yoluyla, yüzde 8'i ise tahsisli satış yoluyla yapıldı.

11 yıllık dönemde en fazla sukuk ihracı 92,8 milyar lira ile Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirildi. Ziraat Katılım Bankası 88 milyar lira, Vakıf Katılım 84,8 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 78,4 milyar lira, Albaraka Türk 74,2 milyar lira ve Türkiye Finans 69,2 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.