Katillerin yaşı değil, suçları konuşulmalı!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, gençlerin sorunlarını dile getirmeye devam ettiklerini belirterek konuşmasına başladı. KYK yurtlarına yapılan zamlara değinen Aklan, “3 bin lira olarak verilen KYK bursunun bin 250 lirası geri alınıyor. Öğrenciye verilen burs ve krediler, kantindeki çay parasını ancak karşılıyor. Anlaşılan o ki Türk gencine çayı da çok görüyorlar” dedi.

Aklan, ekonomik zorlukların gençlerin hayatını her açıdan etkilediğini vurgulayarak, “Gençler tiyatroya, sinemaya, konsere gitmek bir yana dursun, artık beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Bir çocuk ayakkabı yerine kahvaltılık ister hale gelmişse burada çok ciddi bir sorun vardır” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER İMKÂNSIZLIKLARLA YÜZLEŞİYOR”

Atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Aklan, 25 yaşındaki Erhan Deniz’in atanamadığı için sıva ustası olarak çalışırken hayatını kaybetmesini örnek gösterdi. Aklan, “Seçilmişlerin çocukları paravan şirketler açarken Türk genci hep imkânsızlıklarla yüzleşiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“UYUŞTURUCUYA KARŞI SERT VE NET ÖNLEMLER ALINMALI”

Türkiye’de yasaklı madde kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Aklan, bağımlılığın bireysel bir sorun olmanın ötesinde toplum yapısını da bozduğunu vurguladı. “Kullanım yaşı ilkokul seviyesine kadar indi. Bu sadece bir sağlık sorunu değil, toplumsal bir felakettir. Uyuşturucuya karşı sert ve net önlemler alınmalı, asla taviz verilmemelidir” dedi.

Zafer Partisi’nin “Tertemiz Türkiye” projesiyle bu alanda kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü hatırlattı.

“KATİLLERİN YAŞI DEĞİL, SUÇLARI KONUŞULMALI”

Geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırı ve cinayetlere değinen Aklan, İzmir Balçova’da şehit edilen emniyet müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ı rahmetle andı. Failin 16 yaşında olmasına dikkat çekerek, genç yaşta işlenen ağır suçlarda ceza indirimi uygulanmasına tepki gösterdi:

“Yaşı kadar sabıkası olan bu suç makinelerinin ‘genç’ adı altında hafifletilmesine ve ceza indirimi uygulanmasına karşı çıkıyoruz. Katillerin yaşı değil, işledikleri suçlar konuşulmalıdır. Sokaklarda güvenliğin sağlanması için en sert yaptırımlar uygulanmalıdır.”

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

Olumsuz gündemlerin arasında moral veren tek gelişmenin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya İkinciliği olduğunu belirten Aklan, “Onların mücadelesi gönlümüzde birinciliktir. Spor politikalarına büyük önem veriyoruz, her çocuğun devlet desteğiyle spor kültürü ve milli bilinçle yetişmesini istiyoruz” dedi.

CHP GENÇLERİNE MESAJ: “PROVOKASYONLARA GEÇİT VERMEYİN”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gelişmelere de değinen Aklan, demokrasiye zarar veren uygulamaları eleştirdi. “CHP’li genç arkadaşlarımızın endişelerini paylaşıyoruz. Sağduyuyla hareket edilmeli, provokasyonlara geçit verilmemeli” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER İÇİN LİYAKAT VE FIRSAT EŞİTLİĞİ”

Son olarak gençlere seslenen Aklan, her mesajı takip ettiklerini belirterek, “Türk gencinin iş, aş ve gelecek kaygısını dile getirmeye devam edeceğiz. Liyakatli kadrolar ve fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.