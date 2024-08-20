İstanbul'da köpekler bir adamı yedi. Kanun çıkmasına rağmen belediyeler sokak köpeklerini toplamıyor. Katilsiniz.

Olay, Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, iş aradığı belirtilen Özçelik, boş arazide yürürken bir grup sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Özçelik, çevredeki temizlik işçilerinin müdahalesine rağmen hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

"BOĞAZI VE KAFASI PARÇALANDI"

Özçelik'in ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Kardeşim 5-6 köpeğin saldırısına uğradı, boğazı ve kafası parçalandı. Vücudunda elbise bile kalmamış," dedi. Olayın ardından konuşan bir diğer yakını Erhan Sürgit ise, "15 köpek paramparça etmiş çocuğu. Sokak köpeklerine destek verenleri alkışlıyorum, ama 15 köpek iş arayan bir adamı parçaladı" ifadelerini kullandı.

"ÇÖPÇÜLER OLMASAYDI SABAHA KADAR KARDEŞİMİ YİYECEKLERDİ"

Olayın dehşetini anlatan ağabey Özçelik, "Gece saatlerinde çöpçüler kardeşimi bulduğunda köpekler hala saldırıyordu. Çöpçüler olmasaydı sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi" diyerek isyan etti. Kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, yaşanan bu olayın benzerlerinin önceden de aynı bölgede meydana geldiğini belirtti.