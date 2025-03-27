Katlanabilir devrim başladı! Cihazlar şekil mi değiştiriyor?

Teknoloji dünyası, katlanabilir ekranlarla sınırları bir kez daha zorladı. Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2025) tanıtılan yeni nesil cihazlar, bir telefonun tablete, bir tabletin ise telefona dönüşebildiği yenilikçi bir deneyim sundu.

Samsung ve Huawei’nin öncülük ettiği bu gelişme, esnek ekran teknolojisinin geldiği son noktayı gözler önüne sererken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, bu devrimin hem kullanıcı alışkanlıklarını hem de endüstriyi nasıl dönüştüreceğini tartıştı.

Peki, bir cihaz ne kadar katlanabilir? Cevap, teknolojinin sınırlarını yeniden tanımladı.

KATLANABİLİRLİĞİN YENİ BOYUTU

MWC 2025’te Samsung’un “Galaxy Z Flex” ve Huawei’nin “Mate X-Twist” modelleri, katlanabilirlikte çıtayı yükseltti.

Galaxy Z Flex, tek bir hareketle 6.2 inçlik bir telefondan 10 inçlik bir tablete dönüşürken, Mate X-Twist, 8 inçlik bir tabletin cebe sığacak kadar küçülmesini sağladı.

Her iki cihaz da ultra ince cam (UTG) ve polimer hibrit ekranlarla donatıldı.

Samsung’un Teknoloji Direktörü Koh Dong-jin, “Bir cihazın ne kadar katlanabileceği sorusunu soranlara, ‘mümkün olan en fazla’ cevabını verdik” dedi.

Tanıtımda, ekranların 200 bin katlanmaya dayanabildiği testlerle kanıtlandı.

BİLİMSEL TEMELLER VE DAYANIKLILIK

Katlanabilir teknolojinin arkasında, malzeme bilimindeki yenilikler yatıyor.

MIT’den malzeme bilimi uzmanı Prof. Yet-Ming Chiang, bu gelişmeyi değerlendiriyor.

Advanced Materials dergisinde 2024’te yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Chiang, “Esnek ekranlar, grafen ve polimer tabanlı hibrit malzemelerle artık kırılganlıktan kurtuldu. Bu, dayanıklılığı %40 artırıyor” dedi.

Araştırma, yeni nesil ekranların 20 mikron inceliğe kadar inebildiğini ve bükülme stresine karşı direncinin klasik camlara göre üç kat fazla olduğunu gösterdi.

Stanford Üniversitesi’nden nanoteknoloji uzmanı Dr. Zhenan Bao ise, “Katlanabilir cihazlar, sadece boyut değiştirmiyor; enerji verimliliği ve kullanım esnekliği de sunuyor” dedi.

Nature Electronics’ta 2023’te yayımlanan bir çalışma, esnek ekranların enerji tüketimini %15 azalttığını ve bu sayede batarya ömrünü uzattığını ortaya koydu. Ancak Bao, uzun vadeli aşınma ve çizilme risklerinin hâlâ bir soru işareti olduğunu ekledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE KULLANICI DENEYİMİ

Katlanabilir teknolojinin kullanıcılar üzerindeki etkisi de tartışılıyor. Londra’daki Imperial College’dan teknoloji sosyoloğu Dr. Sarah Kember, “Bu cihazlar, çoklu görev yapma alışkanlıklarını değiştirecek. Telefon ve tablet arasında geçiş yapmak artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıyor” dedi.

MWC’de cihazları test eden bir ziyaretçi, “Sabah telefon olarak kullanıp öğlen tablet yaptım, inanılmaz pratik” yorumunda bulundu.

Ancak bazı uzmanlar, yüksek fiyatların yaygınlaşmayı sınırlayabileceğini düşünüyor. Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü’nden Dr. Markus König, “Başlangıç fiyatları 1500 avro civarında. Maliyetler düşmezse, bu bir lüks olarak kalabilir” uyarısında bulunuyor.

ENDÜSTRİNİN GELECEĞİ

Katlanabilir teknolojinin sınırları, MWC 2025’te test edildi. Samsung, ekranın “mümkün olan en fazla katlanma” kapasitesine ulaştığını iddia ederken, Huawei, 360 derece bükülme özelliğiyle dikkat çekti.

IEEE Spectrum’un 2024 raporuna göre, katlanabilir cihaz pazarı 2025’te 50 milyon adede ulaşabilir.

Dr. Chiang, “Bu sadece bir başlangıç. Yakında giyilebilir cihazlar ve araç ekranları da bu teknolojiye geçecek” öngörüsünde bulunuyor.

Türkiye’de ise bu cihazların yaz 2025’te satışa sunulması bekleniyor.

Teknoloji meraklıları, katlanabilir devrimin günlük hayatı nasıl kolaylaştıracağını merakla bekliyor.

Telefonunuzu tablete, tabletinizi telefona dönüştüren bu yenilik, dijital dünyanın esnek geleceğine kapı aralıyor.