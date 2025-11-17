iPhone’un ilk katlanabilir modeli olan iPhone Fold’un özelliklerine ilişkin bilgiler sızdı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni model şu sıralarda iPhone’un diğer modellerine göre yüksek batarya kapasitesi ile test ediliyor.

Yüksek batarya kapasitesinin cihazın kalınlığı ve ağırlığını artırabileceği belirtiliyor. Öte yandan iPhone Fold’un rakip firmaların benzer modellerine göre daha kalın ve ağır olması bekleniyor.

Apple’ın 2025 modelleri için genel olarak daha kalın bir tasarım yaklaşımı benimsediği biliniyor. Katlanabilir model için sağlanan ek iç hacim, sadece batarya kapasitesini değil, iç mimarideki diğer bileşenleri de etkiliyor. İç alanın geniş tutulması, Apple’a daha büyük yüzeyli bir buhar odası yerleştirme imkanı sağlıyor. Bu durum, cihazın termal tasarımının daha verimli olacağı anlamına geliyor.

Sızıntılara göre, iPhone Fold açık haldeyken iki adet iPhone Air modelinin yan yana durduğu bir forma sahip. Ekran boyutlarına ilişkin prototip bilgileri de paylaşıldı; test edilen prototiplerden birinde 7.74 inç ana ekran ve 5.49 inç kapak ekranı bulunuyor.

iPhone’un ilk katlanabilir modelinin ölçülerinin seri üretime kadar değişebileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Merakla beklenen telefonun lansmanının 2026 yılının sonbahar döneminde gerçekleşebileceği vurgulandı.