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Katlanabilir telefonlar ne zaman ucuzlayacak

Teknoloji geliştikçe ortaya çıkan katlanabilir telefonlara yenileri eklenirken cihazların ne zaman ucuzlayacağı merak konusu oldu. İşte teknoloji sektöründe en çok merak edilen konunun cevabı...

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 08:46
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Katlanabilir telefonlar ucuzlayacak mı

Katlanabilir telefonlar ne zaman ucuzlayacak
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Oppo’nun Satış ve Servisten Sorumlu Başkan Yardımcısı Billy Zhang, orta sınıf katlanabilir akıllı telefonlar için henüz doğru zaman olmadığı belirtildi. Katlanabilir cihazlar için gerekli olan malzeme, mühendislik ve donanım maliyeti, benzer özelliklere sahip alternatiflere göre önemli ölçüde daha pahalı olarak tanımlandı.

Zhang, orta sınıf katlanabilir cihazın başarılı olması için yonga setinden ve ekrandan ödün verilmemesi gerektiğine inanıldığı belirtildi. Ancak, ekranın katlanabilir olması, ana kartın da iki parça olmasını zorunlu kılıyor. Bu da çok daha farklı bir yonga seti tasarım ihtiyacı doğurdu.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Satış ve Servisten Sorumlu Başkan Yardımcısı, katlanabilir ürünlerin sevkiyatının fiyatların ucuzlamasındaki ana etken olacağına işaret etti. Satışların artması, tedarik zinciri açısından maliyetlerin düşürülmesine yol açacak. Ancak bunun da zaman alacağını söyledi.

Zhang ayrıca Oppo’nun ürün geliştirmede kullanıcı deneyimine öncelik verdiğini aktardı. Bundan dolayı da şirketin düşük fiyat için kaliteden ödün vermeyeceğinin altını çizdi.

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