Katledilen bağımsız yargı için de bayraklar yarıya indi

Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 günü saat 03’te Grand Kartal Otel’i yanmaya başladı.

İlk resmi açıklamalarda 10 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklanıp rakam sabit tutuldu.

Saatler geçiyor yangını seyreden bakanlar ısrarla resmi açıklama yapmıyordu.

Nedeni öğle saatlerinde belli oldu.

Tüm yandaş kanallar AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 13.00’te Ankara Spor Salonunda yapılan il kongresindeki konuşmasına canlı bağlandılar.

Erdoğan siyaset yapıyordu.

O anlarda otel yanıyor, ölü sayısı da 10 olarak açıklanıyordu.

Daha da vahimi Erdoğan, bağımsız Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya AKP rozeti takıyordu.

O anlarda otel hala yanıyor, ölü sayısı da hala 10 olarak açıklanıyordu.

Erdoğan 10 kişinin hayatını resmi açıklaması sürerken diyor ki;

1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileklerimi iletiyorum.”

Tam bir siyasi kurnazlık.

Tam bir siyasi skandal.

Siyasetçi Erdoğan’ı çok iyi tanıyor ve biliyorum.

10 kişinin vefatı nedeniyle Erdoğan 1 günlük milli yas ilan etmez.

Nitekim Erdoğan konuşmasını tamamladı ve bakanlara açıklama izni çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 66 can kaybı olduğunu açıkladı ki sonradan sayı 76’ya çıktı.

Bunlar yaşanırken siyaset sahnesinde de yangın felaketleri başladı.

İlk yangında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hukuken değil siyaseten tutuklandı.

Bu yangının bir felakete neden olabileceğini Özdağ şöyle açıkladı:

"Atatürk'ün askeriyim, kurduğu cumhuriyeti sonuna kadar savunacağım mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek korkum Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramaktır."

Yedi düvel biliyor ki Özdağ İmralı Canisine af getirilmesi için MHP + DEM + AKP tarafından ortaya koyulan senaryoya çok büyük bir şiddetle karşı çıkan tek siyasi parti lideridir Özdağ.

Yedi düvel biliyor ki Esad sonrası Suriyeli sığınmacılar ülkelerine gönderilmesi çağrısı yapıyordu Özdağ.

Yedi düvel biliyor ki Özdağ’ın susturulması sağlandı.

Tekrar AKP kongresine dönelim.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da AKP kongresindeydi.

İşte o sırada Özdağ tutuklandı.

İşte o sırada Adalet Bakanı TUNÇ, DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine onay verdi.

DEM heyeti dün Milli Yas günü güle güle İmralı’ya gönderildi.

Bir gün sonra gitseler olmaz mıydı?

AKP’liler, DEM’liler, MHP’liler vicdanınız hiç mi sızlamayacak?

Ya sen Erdoğan?

Siyasi AKP il kongresine katılmasaydın kongre yapılmaz mıydı Erdoğan?

Neden kongre yerine Kartalkaya’ya gitmedin Erdoğan?

Kürşat Zorlu milli yas ilan edildiği gün değil de 2 gün sonra AKP’ye transfer edilseydi kıyamet mi kopardı Erdoğan?

Ümit Özdağ tutuksuz yargılansaydı kıyamet mi kopardı Erdoğan?

Otelde can pazarı devam ederken siyasette can pazarı işte böyle yaşandı.

Türk bayrakları sadece 76 can kaybı için değil;

Katledilen Türk demokrasisi ve bağımsız yargı için de yarıya indi.