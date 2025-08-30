Katliam gibi kaza 3 can aldı

Kaynak: İHA

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İran plakalı bir TIR ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

