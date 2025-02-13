Katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi kırsalında meydana geldi.

N.İ. (18) idaresindeki 27 AY 891 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Y.Ç. (65) idaresindeki 27 V 4492 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller adeta paramparça oldu.

aw391408-04.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

aw391408-02-1.jpg

Kazada Y.Ç. (69), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybederken, A.A. (10), Z.A. (6), E.A. (33), M.E.D. (17), A.A. (17) ve T.A. (17) isimli şahıslar ise yaralandı.

aw391408-03-1.jpg

Yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Pazardan 180 liraya aldı tek seferde zengin oldu!
Pazardan 180 liraya aldı tek seferde zengin oldu!
Bingöl-Elazığ yolu ulaşıma kapatıldı
Bingöl-Elazığ yolu ulaşıma kapatıldı
Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli
Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli
Erdoğan bu kez Pakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti
Erdoğan bu kez Pakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti
Fatih Terim'e 90+6 şoku!
Fatih Terim'e 90+6 şoku!