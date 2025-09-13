Katliam gibi kaza can aldı

Kaynak: İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Bulvarında 20 yaşındaki Sıla Ş.’nin kullandığı 33 AUN 669 plakalı Tofaş Şahin marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

aw537083-06.jpg

Araç, önce Muhammed Ergin (31) idaresindeki 38 ANP 694 plakalı araca, ardından Ferhat K.’nin (31) kullandığı 33 BCN 062 plakalı Volkswagen Passat marka otomobile çarptı.

aw537083-05.jpg

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular dahil 3’ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Ergin ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

aw537083-04.jpg

aw537083-01.jpg

aw537083-02.jpg

aw537083-03.jpg

