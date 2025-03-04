Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölen var

Kaynak: DHA / İHA

Şanlıurfa'da 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.10 sularında Suruç- Birecik karayolunun 17'nci kilometresinde gerçekleşti. Suruç istikametine gitmekte olan 23 yaşındaki Zeynel Abidin Uçar yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Müslüm Yılmaz yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

sanliurfada-2-otomobil-carpisti-4-olu-593717-175693.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de şarampole savruldu. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

sanliurfada-2-otomobil-carpisti-4-olu-593718-175693.jpg

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler ile otomobillerdeki 20 yaşındaki Rejber Demirkol ve 46 yaşındaki Ercan Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga sevk edildi.

aw404558-02.jpg

ŞANLIURFA VALİSİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Düşen yıldırım evin tavanını deldi
Düşen yıldırım evin tavanını deldi
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölen var
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölen var
Biri 16 biri 17 yaşında iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
Biri 16 biri 17 yaşında iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına tepki 'Ciddi soru işaretleri barındırıyor'
Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına tepki 'Ciddi soru işaretleri barındırıyor'
Canlı yayında tansiyon yükseldi. Fuat Uğur ile Ersan Şen birbirine girdi!
Canlı yayında tansiyon yükseldi. Fuat Uğur ile Ersan Şen birbirine girdi!