Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölen var

Kaza, saat 23.10 sularında Suruç- Birecik karayolunun 17'nci kilometresinde gerçekleşti. Suruç istikametine gitmekte olan 23 yaşındaki Zeynel Abidin Uçar yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Müslüm Yılmaz yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de şarampole savruldu. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler ile otomobillerdeki 20 yaşındaki Rejber Demirkol ve 46 yaşındaki Ercan Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga sevk edildi.

ŞANLIURFA VALİSİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.