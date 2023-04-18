Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından katmer iftar sonrası sofraları süslüyor. Katmer yapmak isteyenler katmer tarifini ve katmer yaparken püf noktalarını araştırıyor. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tarifinin malzemeleri neler?
KATMER MALZEMELERİ NELER?
- 1 adet baklavalık yufka
- 1 avuç çekilmiş antep fıstığı
- 2-3 yemek kaşığı şeker
- Tereyağı
- Kaymak
KATMER TARİFİ NASIL YAPILIR?
Yufkamızı alıyoruz, tam ortasına 25*25 cm lik alanı kaplayacak şekilde tereyağını sürüp üzerine fıstığımızı serpiyoruz.
Sonra şekeri eşit miktarda serpiştirip üzerine parça parça sade kaymak koyuyoruz.
Önce dikdörtgen en son kare olacak biçimde katlıyoruz.
Tereyağı sürdüğümüz teflon geniş bir tavada kısık ateşte sürekli kontrol ederek nar gibi kızartıyoruz.
Servis tabağına alıp dilediğimiz gibi dilimleyerek üzerine fıstık ve kaymakta koyup sıcak servis yapıyoruz.