Katmer nasıl yapılır? Katmer tarifinin malzemeleri neler?

Tahinlisinden, kaymaklısına, incecik çekilmiş antep fıstıklısına kadar birçok çeşidi bulunan katmer tatlısını evinde yapmak isteyen kişiler arama motorunda ‘katmer nasıl yapılır, katmer tarifinin malzemeleri neler?’ gibi soruları soruyor. Peki, katmer nasıl yapılır? Katmer tarifinin malzemeleri neler?