Katolik dünyasının lideri Papa Francis için Vatikan'da görkemli tören

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olan Papa Francis için Vatikan’da tarihi bir cenaze töreni düzenlendi. Türkiye saatiyle sabah 11.00’de başlayan törende, dünya genelinden çok sayıda lider ve binlerce kişi Aziz Petrus Meydanı’nda bir araya geldi. Türkiye adına törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Papa'nın naaşı, cenaze merasimi öncesinde halkın ziyaretine açık tutuldu. Vatikan yetkililerinin açıklamasına göre, yaklaşık 250 bin kişi Papa Francis'e son kez saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Papa’nın tabutunun kapağı kapatıldı ve yüzü beyaz bir örtüyle örtüldü.

MEZARI, BÜYÜKBABASININ TOPRAĞINDAN YAPILDI

Papa Francis’in son arzusu doğrultusunda mezarı, İtalya'nın Liguria bölgesinden getirilen taşlarla inşa edildi. St. Mary Major Bazilikası'ndaki bu sade mezar, yalnızca "Franciscus" yazısını ve Papa'nın göğüs haçının bir kopyasını taşıyor. Mezar, Aziz Francis Altarı yakınındaki yan bölümünde bulunuyor.

DÜNYA LİDERLERİ TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Cenaze töreninde ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiltere'den Galler Prensi William ve Başbakan Keir Starmer gibi pek çok üst düzey isim yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de törene katılan liderler arasındaydı. Tören sırasında Zelenskiy ve Donald Trump arasında Roma’da kısa bir görüşme gerçekleştiği, her iki ülke tarafından da doğrulandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de törende hazır bulunan önemli isimler arasında yer aldı.

6 KİLOMETRELİK KORTEJLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Papa Francis’in cenazesi, Aziz Petrus Meydanı’ndaki dini merasimin ardından özel bir araçla yaklaşık 6 kilometrelik bir kortej eşliğinde Santa Maria Maggiore Bazilikası’na taşındı. Bu tarihi yürüyüş güzergahı; Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı ve Kolezyum gibi Roma'nın simge noktalarından geçti.

Cenaze aracını taşıyan kortej geçerken binlerce kişi Papa’ya alkışlarla veda etti. Töreni yerinde izlemek isteyen milyonlarca kişinin Roma’ya akın ettiği, yalnızca Aziz Petrus Meydanı’nda 40 bin kişinin bulunduğu bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Papa Francis'in cenaze töreni için Roma’da benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alındı. Tören günü Roma hava sahası uçuşlara kapatıldı. Şehir genelinde 4 bin polis ve güvenlik görevlisi görev yaptı. Ayrıca limanda bir donanma destroyeri hazır bekletildi ve savaş uçakları alarma geçirildi.

Cenazenin taşındığı güzergah boyunca acil durum koridorları oluşturulurken, meydana çıkan tüm yollar da özel kontrol noktalarıyla güvenlik çemberine alındı.

HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK

Papa Francis'in defnedildiği Santa Maria Maggiore Bazilikası, pazar günü itibarıyla halkın ziyaretine açılacak. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni tarafından yapılan açıklamada, mezarın halkın ziyaretine açık olacağı belirtildi.