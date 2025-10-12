Katty Perry eski Kanada başkanı ile öpüşürken yakalandı! Büyük aşk ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau’nun aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ortaya atılan iddialar, Kaliforniya’nın Santa Barbara açıklarında ikilinin bir teknede öpüşürken yakalanması ile doğrulandı.
Temmuz ayında konser vermek için Kanada’ya giden ve kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile 9 yıllık ilişkisini sona erdiren Katy Perry ile 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie’den ayrılan Justin Trudeau ilişkisinin ortaya çıkması dünya basınında da geniş yer buldu.
Öte yandan ikili geçtiğimiz günlerde Montreal’de lüks bir restoranda baş başa yemek yerken objektiflere yakalanmış, bu kareler aşk dedikodularını artırmıştı.
Daily Mail’in haberine göre, Çift, aşk iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
HER İKİSİ DE YENİ AYRILMIŞTI
Katy Perry, kısa süre önce Orlando Bloom ile ayrıldığını açıklamış ve tek başına bir hayata adım atmıştı. Perry ile Bloom’un bir de kızları bulunuyor. Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık evliliğini bitirmişti.
