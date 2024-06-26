Katy Perry Türkiye’ye geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Katy Perry Türkiye’ye geliyor

Ünlü şarkıcı Katy Perry, Instagram canlı yayınında Türk hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı.

Katy Perry, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında 15 yıl aradan sonra "KP6 Dünya Turu" kapsamında İstanbul'a geri döneceğini açıkladı.

Son olarak 2009 yılında "Hello Katy Tour" ile İstanbul'da sahne alan Perry, bu kez yeni albümüyle ve enerjisiyle Türk hayranlarıyla buluşacak.

Şarkıcının İstanbul'daki konseri, Türk hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Perry'nin Türkiye'deki sevenleri, uzun yıllar sonra tekrar Katy Perry’e kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşarken, konserin detayları henüz netlik kazanmadı.

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