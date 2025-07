Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau birlikte yakalandı! Orlando Bloom'dan yeni ayrılmıştı

41 yaşındaki ABD’li şarkıcı Katy Perry ile 54 yaşındaki Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau, Montreal’deki ünlü restoran Le Violon’da baş başa akşam yemeği yerken kameralara yakalandı.

Daily Mail’in paylaştığı videoda, ikilinin masada birbirine eğilmiş halde samimi bir şekilde sohbet ettiği görülüyor. Perry, gülümseyerek canlı jestlerle konuşurken, Trudeau dikkatle onu dinliyor.

KATY PERRY VE JUSTIN TRUDEAU YEMEKTE BİR ARADA

Bu görüntü, aşk söylentilerini de beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, viral olan görüntüler için “Orlando Bloom görmesin!”, “Bu inanılmaz!”, “Ayrılık üzerinden sadece bir ay geçti”, “Orlando Bloom’u çabuk unuttu!” gibi yorumlar yaptı.

ORLANDO BLOOM İLE YOLLAR AYRILDI!

Katy Perry ve Orlando Bloom, 2019’da nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini geçen haziranda sonlandıran çift, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove için ebeveynlikte iş birliği yapacaklarını belirtmişti.

Öte yandan, Orlando Bloom kısa süre önce 27 yaşındaki meslektaşı Sydney Sweeney ile Venedik’te yürürken görülmüş, bu durum aşk söylentilerine yol açmıştı.

SOPHIE GREGOIRE VE JUSTIN TRUDEAU 2023’TE BOŞANDI!

Justin Trudeau ise 18 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Sophie Grégoire Trudeau’dan 2023’te ayrılmıştı.

KATY PERRY KİMDİR?

Katy Perry (gerçek adıyla Katheryn Elizabeth Hudson), 25 Ekim 1984 doğumlu, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

Kaliforniya, Santa Barbara’da doğan Perry, müzik kariyerine genç yaşta gospel müziğiyle başladı, ancak 2008’de “I Kissed a Girl” single’ıyla pop müzik dünyasında büyük bir çıkış yakaladı.

2008’de yayımlanan One of the Boys albümüyle tanındı. Ardından Teenage Dream (2010), Prism (2013), Witness (2017), Smile (2020) ve 143 (2024) albümleriyle dünya çapında ün kazandı. “Roar,” “Firework,” “Dark Horse” ve “California Gurls” gibi hit şarkıları, müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Çok sayıda Grammy adaylığı, MTV Video Müzik Ödülleri, Billboard Müzik Ödülleri ve Amerikan Müzik Ödülleri gibi prestijli ödüller kazandı.

Perry, American Idol programında jüri üyeliği yaptı ve seslendirme sanatçısı olarak Şirinler (The Smurfs) gibi yapımlarda yer aldı. Ayrıca moda ve parfüm markalarıyla iş birliği yaptı.

2010-2012 yılları arasında komedyen Russell Brand ile evliydi. 2016’da oyuncu Orlando Bloom ile ilişkiye başladı, 2019’da nişanlandılar ve 2020’de kızları Daisy Dove doğdu. Çift, 2024’te ayrıldı.

JUSTİN TRUDEAU KİMDİR?

Justin Trudeau (Justin Pierre James Trudeau), 25 Aralık 1971 doğumlu, Kanadalı siyasetçi ve Kanada’nın 23. Başbakanı’dır. 2015-2023 yılları arasında başbakanlık yapan Trudeau, Liberal Parti lideridir ve karizmatik kişiliğiyle dünya çapında tanınır.

Ottawa, Ontario’da doğdu. Kanada’nın 15. Başbakanı Pierre Trudeau’nun oğludur. Annesi Margaret Trudeau, yazar ve sosyal aktivisttir.

McGill Üniversitesi’nde edebiyat ve British Columbia Üniversitesi’nde eğitim fakültesinde okudu. Öğretmenlik yaptıktan sonra siyasete atıldı.

2008’de Montreal’deki Papineau bölgesinden milletvekili seçildi. 2013’te Liberal Parti lideri oldu.

2015 genel seçimlerinde partisini zaferle taşıyarak başbakan seçildi ve 2021’e kadar görev yaptı.

Göçmenlik, çevre politikaları, cinsiyet eşitliği ve yerli hakları gibi konularda ilerici politikalarıyla dikkat çekti.

İklim değişikliğiyle mücadele (karbon vergisi), esrar yasallaştırması ve Kanada’nın uluslararası diplomatik rolünü güçlendirme çabalarıyla tanınıyor.

2005’te Sophie Grégoire ile evlendi, üç çocukları oldu (Xavier, Ella-Grace, Hadrien). Çift, 2023’te boşandı.