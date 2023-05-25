Kava Biberi nedir yararları nelerdir

Bilimsel çevrelerce Piper methysticum olarak bilinen kava biberi, Hawaii’nin de içinde bulunduğu adalar topluluğuna özgü bir bitki. Kava bitkisinin yapraklarının oldukça geniş olmasına rağmen sadece kökü sakinleştirici olarak tıbbi amaçlarla kullanılıyor.

Aynı zamanda yöre halkları, kutlama zamanlarında kava biberi sayesinde katılımcıların fazla içki tüketmesini önlüyor. Çünkü kava biberi, düğünlerde kutlamalarda, cenaze törenlerinde ve toplantılarda alkole alternatif olarak tüketiliyor.

Alkollü içkilerde olduğunun aksine ertesi gün herhangi bir etkisi görülmediği için tercih edilen kavanın yan etkileri de oldukça az. Kava biberi, sadece hamile kadınlara ve karaciğer problemi olan insanlara önerilmiyor. Tüketimi esnasında ise kesinlikle alkol kullanılmamalı. Bitkinin zaman zaman görülebilen yan etkileri arasında; rehavet, baş ağrısı, bazı ilaçlara tepki gösterme, hazımsızlık ve deride kızarıklık yer alıyor.

Bilim adamları kava bitkisinin kökünün, beyin hücrelerine gönderilen kimyasallar sayesinde kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir nörotransmiter işlevi gördüğünü açıklıyor.

2004 yılında Cochrane Collaboration isimli 90 ülkeden 15 bin gönüllü üyesi bulunan ve sağlıkla ilgili çalışmalar yürüten birlik, kava bitkisinin sakinleştirici özelliği üzerinde yapılan eski bir araştırmayı gün ışığına çıkardı.

650 kişiyi kapsayan 11’den fazla deneyin ardından araştırmacılar, kava bitkisinin “anksiyete(endişe) için etkili bir semptomatik tedavi yöntemi” olduğu sonucuna vardılar. Ancak araştırmacılar, faydalarına rağmen bu bitkinin kullanımında aşırılığa kaçmamak gerektiğini vurguluyor.

Bugüne kadar hakkında hiçbir bilginiz yoksa bile artık, büyük kutlamalar ve sunumlar öncesindeki heyecanı; trafik sıkışıklığı ya da uzun bir yapılacaklar listesi gibi durumlarda hissettiğiniz stresi bastırmada kava biberi doğal yollardan rahatlamanızı sağlayacaktır.

Sakinleştirici etkisinin yanı sıra kava biberi; insomni(uykusuzluk), sırt ağrısı, çocuklarda hiperaktivite ve uyku sorunlarının çözümünde doğal bir tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. İş dünyasının yorucu geçen günlerinde, sporcuların yoğun antrenman temposunda ve entelektüellerin üzerlerindeki baskıyı atıp işlerine yoğunlaşmaları gibi durumlarda tercih ediliyor.

Kava bitkisinin kökü vücudunuzdan atılana kadar bedeninizi ve zihninizi mümkün olduğu kadar sakinleştiriyor. Bu bitkinin kökü, kasları rahatlatıyor, kendinizi huzurlu ve iyi hissetmenizi sağlıyor, konsantrasyonu artırıyor ve aynı zamanda da doğal bir afrodizyak olarak kullanılıyor. İnsanları daha sosyal ve rahat bir ruh haline sokan bu bitki, kişilerin aralarındaki buzları eritmede oldukça başarılı.

Geleneksel kullanım şekli gereğince kava bitkisi kişiler tarafından çiğneniyor ya da ezilerek bir içeceğin içine katılıyor. Günümüzde ise kapsüller, çaylar, içecekler gibi bir çok tüketim şekli mevcut.