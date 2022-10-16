16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Nişanlandı

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Nişanlandı

Ekrana bir dönem damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri ile hafızalara kazınan ve bir süre Güldür Güldür Show'da da yer alan Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Kavak Yelleri’nin Efe’si Dağhan Külegeç, Tuğba Aytaş ile nişanlandı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:17
Takip Et

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Nişanlandı
+
Aa
-

Kavak Yelleri dizisindeki Efe karakteriyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, Tuğba Aytaş ile nişanlandı.

Çiftin nişan haberini Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu ile duyurdu.

Dağhan Külegeç de nişanlısıyla pozunu sosyal medyadan yayınladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
3
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
4
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
5
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
6
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
7
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿CHP’li vekilden KYK borçlarının silinmesiyle ilgili açıklama
﻿CHP’li vekilden KYK borçlarının silinmesiyle ilgili açıklama
﻿CHP’li vekilden KYK borçlarının silinmesiyle ilgili açıklama
﻿Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
﻿Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
﻿Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.