Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Nişanlandı

Kavak Yelleri dizisindeki Efe karakteriyle hafızalara kazınan Dağhan Külegeç evliliğe ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, Tuğba Aytaş ile nişanlandı.

Çiftin nişan haberini Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu ile duyurdu.

Dağhan Külegeç de nişanlısıyla pozunu sosyal medyadan yayınladı.