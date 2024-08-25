Kaval Şelalesine giren genç boğuldu

Sıcak havalardan dolayı suya girerek can veren vatandaşların sayısı artmaya devam ediyor.
Hakkari'de Kaval Şelalesi'nin döküldüğü bölgede suya giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaval köyünde yaşayan Abdul Samet Çiftçi, yakınlarıyla gittiği Kaval Şelalesi'nin döküldüğü bölgede suya girdi.
17 yaşındaki Çiftçi'nin suda kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çiftçi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftçi, ekiplerin hayata geri döndürmeye yönelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.