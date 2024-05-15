Son dakika... Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Mahkeme, Gezi Parkı davasından yargılanan iş insanı Osman Kavala’nın, 30 Nisan’da yapılan yeniden yargılanma talebini reddetti. Ret kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

DAVA HEYETİ DEĞİŞMİŞTİ

Osman Kavala davasında yeniden yargılanma kararını verecek olan heyet dün değişmiş ve heyetin başına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal atanmıştı. Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak heyette başkan ve üye çekilmişti.

Kavala Davası’ndan çekilen başkan ve üye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararı uygulamayan isimlerdi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Davası’nda Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için hala cezaevinde bulunuyorlar. Gezi Parkı Davası sanıkları TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldı. Bu kapsamda, Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, diğer sanıklar ise 18’er yıl hapis cezası aldılar.

Gezi Parkı davasından 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, günler önce yeniden yargılanma talep etmiş ve “Suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir” ifadelerini kaydetmişti. Osman Kavala, yeniden yargılanma talebini bir basın açıklamasıyla duyurmuştu.

ABDULKADİR SELVİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Abdulkadir Selvi, 17 Nisan'da yazığı köşe yazısında Osman Kavala ile Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye bir faydasının olmadığını belirtirken, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerini kaydetmişti.

Selvi'nin yazısına ise MHP'den tepki gelmiş, Bahçeli, Abdulkadir Selvi'ye de sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, "Emin olunuz bu şahıs, doğrudan doğruya 'Osman Kavala serbest bırakılmalıdır' dese daha tutarlı ve omurgalı olurdu" ifadelerini kaydetmişti.