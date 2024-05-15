Son dakika... Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi
Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi.

Mahkeme, Gezi Parkı davasından yargılanan iş insanı Osman Kavala’nın, 30 Nisan’da yapılan yeniden yargılanma talebini reddetti. Ret kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

f7799240-1209-11ef-82e8-cd354766a224.png

DAVA HEYETİ DEĞİŞMİŞTİ

Osman Kavala davasında yeniden yargılanma kararını verecek olan heyet dün değişmiş ve heyetin başına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal atanmıştı. Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak heyette başkan ve üye çekilmişti.

Kavala Davası’ndan çekilen başkan ve üye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararı uygulamayan isimlerdi.

1419592.webp

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı Davası’nda Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için hala cezaevinde bulunuyorlar. Gezi Parkı Davası sanıkları TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldı. Bu kapsamda, Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, diğer sanıklar ise 18’er yıl hapis cezası aldılar.

Gezi Parkı davasından 2017 yılından bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, günler önce yeniden yargılanma talep etmiş ve “Suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir” ifadelerini kaydetmişti. Osman Kavala, yeniden yargılanma talebini bir basın açıklamasıyla duyurmuştu.

1440x810-cmsv2-615e346a-6b3d-5cdf-a7ed-45b91151a5ba-3982268.webpABDULKADİR SELVİ KÖŞESİNE TAŞIDI

Abdulkadir Selvi, 17 Nisan'da yazığı köşe yazısında Osman Kavala ile Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye bir faydasının olmadığını belirtirken, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerini kaydetmişti.

Selvi'nin yazısına ise MHP'den tepki gelmiş, Bahçeli, Abdulkadir Selvi'ye de sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, "Emin olunuz bu şahıs, doğrudan doğruya 'Osman Kavala serbest bırakılmalıdır' dese daha tutarlı ve omurgalı olurdu" ifadelerini kaydetmişti.

İlgili Haberler
Son dakika... Kavala davasında flaş gelişme
Osman Kavala yeniden yargılanmayı talep etti
AKP'de Osman Kavala krizi büyüyor. ‘Babasını eşeliyorsun FETÖ çıkıyor’. ‘Dikkate almadan ciyaklatmaya devam’
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı Ekonomi
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi Spor
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı Dünya
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor... Gündem
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması Dünya
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz Dünya
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz