Kavanoz pasta nasıl yapılır? Kavanoz pasta tarifinin malzemeleri neler?

Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek tatlı bir şeyler arıyorsanız kavanoz pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. Kavanozda pasta tarifini sizler için derledik. Peki, kavanoz pasta nasıl yapılır? Kavanoz pasta tarifinin malzemeleri neler?

Kavanoz pasta nasıl yapılır? Kavanoz pasta tarifinin malzemeleri neler?

Çay saatlerinize eşlik edecek leziz kavanozda pasta tarifini evinizde deneyebilirsiniz. Restoran ve kafelerde de satılan kavanozda pasta tarifinde pasta kremasına dikkat etmek gerekiyor. Peki, kavanoz pasta nasıl yapılır? Kavanoz pasta tarifinin malzemeleri neler?

İşte kavanozda pasta magnolia tarifi…

KAVANOZDA PASTA MAGNOLİA İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2, 5 su bardağı süt

- 2 çorba kaşığı un

- 3 çorba kaşığı şeker

- 2 yumurta sarısı

- 1 paket labne peynir

- 1 paket vanilya

- Yarım paket petit buerre bisküvi

- Toz kakao

- Krem çikolata

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KAVANOZDA PASTA MAGNOLİA NASIL YAPILIR?

Sütü, unu, yumurtayı, şekeri tencereye alıp iyice çırpıp ocakta kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocaktan alıp içine labne ve vanilyayı da ekleyip karıştırın.

Kavanoz ya da herhangi bir kasenin dibine robottan çekilmiş bisküviyi 2 tatlı kaşığı kadar koyun. Kremadan az dökün. Benmari usulü akışkanlığını yerinde krem çikolatadan da 1 tatlı kaşığı gezdirerek dökün. Ya da yerine koyu kıvamda yapılmış bitter çikolata sosu da olabilir.

Bunun üzerine evde hangi meyve varsa kivi, çilek, muz ya da kabuğu soyulmuş küp küp dilimlenmiş elma olur. Meyvelerden de serpeleyerek koyup tekrar kremadan dökün.

Çay süzgecinden kakaoyu pastanın üzerine eleyin. Kavanoz pastası hazır.

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